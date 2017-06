Deadline riporta che l’attrice Danai Gurira (The Walking Dead) riprenderà il ruolo di Okoye, guardia del corpo di T’Challa in Black Panther, in Avengers: Infinity War, il nuovo capitolo sul gruppo di eroi più potenti della Terra di cui sono in corso da alcuni mesi le riprese.

La notizia non ha ricevuto, per ora, conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios.