Concorso: Diabolik è il testimonial sicurezza stradale

Comunicato Stampa

DIABOLIK CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE Per il quarto anno di seguito, anche quest’estate Diabolik è il testimonial della campagna per la sicurezza stradale realizzata da Autostrade SpA.

Interpreti di una serie di strisce a fumetti e di un filmato in animazione, Diabolik, Eva e Ginko diffonderanno messaggi educativi, in questo caso particolarmente incentrati sui rischi relativi alla distrazione durante la guida.

Ma chi visiterà il sito http://www.autostrade.it/previsioni-estate-2017/concorso.html

potrà anche scrivere, in un balloon vuoto, una battuta o uno slogan per la campagna. I testi più efficaci saranno premiati da Autostrade SpA… e da Diabolik!