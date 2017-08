Si conclude Rat-Man, la serie a fumetti di Leo Ortolani

Comunicato Stampa

FLETTO I MUSCOLI E SONO… ALLA FINE! ARRIVA RAT-MAN N. 122, ULTIMO NUMERO DELLA SERIE A FUMETTI DI LEO ORTOLANI!

Dopo aver conquistato e fatto ridere due generazioni di lettori, giunge alla conclusione, dopo vent’anni, Rat-Man, serie a fumetti con protagonista il celebre personaggio creato da Leo Ortolani. La fine delle avventure del Ratto è iniziata con Operazione Ratto (Rat-Man numeri 113-122), dieci storie che hanno creato accompagnato i lettori verso il n. 122, albo finale che sbarcherà in edicola il 28 settembre. In contemporanea, in fumetteria, arriverà La fine di Rat-Man, un unico ed enorme volume che raccoglierà l’intera saga Operazione Ratto. Ma non è tutto, per salutare in grande stile quello che è uno dei più grandi personaggi del Fumetto Italiano, Panini Comics ha in serbo molte sorprese che saranno svelate nelle prossime settimane.

RAT-MAN N. 122

Formato: 16×22

Pagine: 120, b/n

Prezzo: Euro 5,00

LA FINE DI RAT-MAN (solo in fumetteria)

Formato: 19,8×28,8 cm, cartonato

Pagine: 700, b/n

Prezzo: Euro 35,00

