Il Commissario Ricciardi a fumetti #0 (AA. VV.)

L’albo introduttivo de Il Commissario Ricciardi a fumetti presenta 17 tavole della storia d’esordio, Il senso del dolore, sufficienti a Claudio Falco (sceneggiatore), Daniele Bigliardo (disegnatore) e Ylenia Di Napoli (colorista) per delineare alcuni dei personaggi ideati da Maurizio De Giovanni e mostrare l’omicidio su cui il commissario Ricciardi indagherà.

Nel finale viene fornito un primo incisivo esempio del dono speciale del protagonista, quello che lo stesso Ricciardi denomina “il Fatto”, ovvero rivedere la persona morta nei suoi ultimi scampoli d’esistenza; questa visione viene resa in maniera vivida ed efficace nelle ultime due pagine del prologo, caratterizzato visivamente da tavole con struttura irregolare. La classica scansione in sei vignette, tipica della griglia bonelliana, viene sostituita da vignette che si intersecano tra loro, spesso inserendosi l’una nell’altra e senza seguire uno schema predefinito. Bigliardo si dimostra particolarmente abile nel raffigurare l’ambientazione, ben coadiuvato dalla scelta di aggiungere al classico bianco e nero un singolo colore, il blu. Ad ogni storia infatti sarà abbinato un colore differente e la tonalità aggiunta da Ylenia Di Napoli è coerente con il clima mesto della narrazione, aggiungendo ulteriore profondità alle chine di Bigliardo.

I redazionali d’appendice mostrano interessanti studi per personaggi e ambientazioni, lasciando presagire una certa cura nella ricostruzione della Napoli del 1931, essenziale ai fini narrativi.

Abbiamo parlato di:

Il Commissario Ricciardi a fumetti #0

Maurizio de Giovanni, Claudio Falco, Daniele Bigliardo, Ylenia Di Napoli

Sergio Bonelli Editore, aprile 2017

36 pagine, spillato, colore – 1,00 €

ISSN: 9788869611957