Su ComiQube arriva il primo abbonamento multieditore per fumetti digitali

Comunicato Stampa

Il 24 Aprile ComiQube, l’app di lettura in streaming, lancia il primo servizio su abbonamento multieditore tutto italiano, con le case editrici Leviathan Labs, ManFont, Hyppostyle e KasaObake

Ad alcuni mesi dal lancio ufficiale dell’app, ComiQube presenta il nuovissimo servizio di abbonamento multieditore, che permetterà a tutti i lettori abbonati di leggere via app i fumetti editi da un numero crescente di realtà editoriali, in modo comodo, innovativo e conveniente, su tutti i dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android (mentre la versione per dispositivi iOS è in fase di sviluppo).

Dal lancio dell’abbonamento, saranno già disponibili più di 50 fumetti, di generi e stili diversi, editi dalle case editrici Hyppostyle, Kasaobake, Leviathan Labs e Manfont: dallo steampunk di Blackbox all’esplosivo BooMouse, dalla romantica tenerezza di Ale&Cucca alle divertenti avventure di Sasso Coi Capelli, dalle adrenaliniche vicissitudini di The Fucking Frogman alle misteriose storie di Arcana Mater, tutti i lettori troveranno pane per i loro denti, ad un prezzo globale inferiore a quello di un volume cartaceo!

E non solo: tramite le Quest, delle vere e proprie missioni da svolgere e attività da compiere all’interno dell’app, i lettori più attivi potranno accumulare i preziosi ComiCoins, i gettoni utilizzabili per abbonarsi a ComiQube, con un notevole risparmio.

Con un servizio completamente privo di interruzioni pubblicitarie e con una continua attenzione alle realtà emergenti ed indipendenti, alla selezione multieditore di ComiQube verranno aggiunti nuovi fumetti e nuove realtà editoriali ogni mese, che andranno ad aggiungersi ad una vasta selezione gratuita già disponibile ad oggi.

L’abbonamento multieditore arriverà su ComiQube lunedì 24 Aprile e sarà subito disponibile per tutti gli utenti.