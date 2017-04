Coconino Press presenta: “Il grande prato” il nuovo GN di Roberto Grossi

Comunicato Stampa

Roberto Grossi – Il grande prato

Due bambini e le vite degli adulti ai margini: una storia di periferia urbana, tra innocenza e degrado. Il folgorante debutto di un nuovo autore per Coconino Press

Due gemelli identici, chiamati per questo “i Siamesi”, vivono insieme allo zio alcolizzato in una baracca vicino al fiume, in una squallida periferia urbana. Il grande prato, con il suo piccolo fiume puzzolente, è l’ultimo lembo di una natura ormai scomparsa, fagocitata da una crescita metropolitana devastante. I due bambini, privi di una vera famiglia e di veri legami, vivono chiusi in se stessi, in simbiosi. Cinici ed innocenti, osservano ogni cosa da un punto di vista straniante e rivelatore al tempo stesso. La fabbrica è una fortezza, i cumuli di rifiuti sono depositi di tesori nascosti, lo spaccio di droga un lavoro, gli scontri di piazza una buffa battaglia, il campo rom un piccolo villaggio felice, le buste di plastica impigliate sui rami il segno di una primavera imminente.

Ma la violenza del mondo esterno irrompe e dilaga anche nel prato, stravolgendone i delicati equilibri e catapultando i due gemelli nell’età adulta.

Un graphic novel potente, evocativo, commovente che racconta il conflitto tra due mondi: la metropoli e il prato, la città e la natura che si riappropria di piccoli spazi sfuggiti alla cementificazione. Nei desolati paesaggi dell’estrema periferia urbana va in scena anche la vita difficile di coloro che sono rimasti ai margini della società: gli immigrati, i rom, le famiglie povere che vivono nei palazzoni e quelle ancora più povere che si arrangiano nelle baracche. Le esistenze già segnate degli adulti sono raccontate attraverso lo sguardo forte, vitale e al tempo stesso fragile dell’infanzia: uno sguardo che tutto trasfigura in una narrazione asciutta e poetica.

NOVITÀ

Fumetti Coconino Press-Fandango

Autore: Roberto Grossi

Titolo: Il grande prato

Collana: Coconino Cult

Numero pagine: 216, bianco e nero, formato 17 x 24 cm

Prezzo: 17,50 euro

Uscita: Maggio 2017

ISBN: 9788876183447

L’AUTORE

Roberto Grossi vive a Roma ed è architetto, illustratore, autore di fumetti. I suoi lavori sono apparsi su diverse riviste e quotidiani, tra cui Pulp Comix, Blue, Blue-Derive, Olis, Derive e Approdi, Gomorra, il Manifesto, Animals e riviste-libro come Squame, BComics e Galago in Svezia. Dal 2005 al 2008 è stato uno degli illustratori del quotidiano Liberazione. Dal 2008 al 2010 ha collaborato con il settimanale Carta. Dal 2011 pubblica i suoi lavori sul blog Glom! Nel 2013 ha pubblicato come autoproduzione il suo primo libro come autore unico, 3boschi, che ha ottenuto la Menzione speciale al Premio Cosmonauti del festival Tra le Nuvole 2014. Il suo nuovo graphic novel Il grande prato esce nel 2017 per Coconino Press- Fandango.