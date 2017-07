Il classico videogame Galaga diventa una serie animata

La società svedese (con base a Los Angeles) The Nuttery Entertainment, ha annunciato la realizzazione di una serie animata basata sul classico videogame Galaga. The Nuttery ha infatti firmato un accordo con Bandai Namco Entertainment, la società giapponese responsabile del videogioco.

La serie animata, che approderà su varie piattaforme, vedrà la creazione di nuovi personaggi e storie basate su Galaga, inclusa la realizzazione di uno show animato dal titolo Galaga Chronicles.

Siamo incredibilmente onorati di potere lavorare su una proprietà così straordinaria e aiutare il lancio nello spazio dell’animazione – ha dichiarato Magnus Jansson di The Nuttery – c’è un amore così profondo per questo gioco da parte degli appassionati di tutto il mondo e il nostro team è emozionato nel volere assicurarsi che il prossimo capitolo della saga di Galaga sia altrettanto impressionante e stimolante come i suoi umili inizi a 8 bit.

Mentre la rielaborazione del gioco nell’animazione sarà qualcosa di unico nella storia di Galaga, con storie e personaggi, ci sarà un grande rispetto per la sua storia – ha dichiarato invece Hirotaka Watanabe di Bandai Namco.