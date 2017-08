Christopher MacBride alla regia di “A.D. After Death”

Deadline rende noto che la Sony ha incaricato Christopher MacBride di dirigere l’adattamento cinematografico di A.D.: After Death, miniserie pubblicata dalla Image Comics e ideata da Scott Snyder e Jeff Lemire,

La mini, uscita nelle fumetterie USA nel novembre 2016, è ambientata in un futuro dove una cura genetica per la morte ha cambiato radicalmente la società e la vita di un uomo frustrato dal fatto che la sua esistenza non avrà mai fine.

La pellicola vedrà la partecipazione della Immersive Pictures e del produttore Josh Bratman. MacBride era stato precedentemente coinvolto nella regia di Amnesia, un thriller Sci-Fi basato sulla graphic novel edita da Arcana Comics.