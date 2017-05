Comunicato Stampa

Il terzo e ultimo volume di Gen di Hiroshima è in stampa e arriverà a maggio in tutte le fumetterie e librerie. Un traguardo importante per Hikari, la conclusione di una delle opere maestre del manga moderno giapponese: TRE giganteschi volumi per oltre 2600 pagine, una testimonianza su una delle grandi tragedie del secolo scorso.