Champions #1 – Una nuova generazione! (Waid, Ramos)

Dopo le devastazioni della Seconda Guerra Civile superumana, alcuni membri degli Avengers decidono di staccarsi dal gruppo. Ed è così che Ms. Marvel, Spider-Man (alias Miles Morales), Nova (alias Sam Alexander), Hulk (alias Amadeus Cho) e Viv Visione daranno vita ad un nuovo gruppo di supereroi pronto a combattere: i Champions!

Come spesso succede nei fumetti supereroistici, il tema di sottofondo è la lotta al crimine, ma in questo caso l’elemento innovativo è la forte presenza delle nuove tecnologie, tra cellulari, Internet e messaggi istantanei. La sceneggiatura di Mark Waid risulta così estremamente attuale e l’uso di abbreviazioni e slang offre un’immagine realistica dei protagonisti. Cotte adolescenziali, battute sarcastiche e combattimenti sono gli ingredienti di questo primo volume, che ci presenta una nuova (giovane) generazione di giustizieri pronta a scontrarsi col mondo degli adulti. Nonostante quest’ultimo aspetto sia un tema classico della narrazione, Waid ha saputo descrivere bene la lotta interiore dei personaggi, ed è riuscito a costruire una solida trama in grado di reggersi indipendentemente dall’elemento adolescenziale.



Dal punto di vista artistico i colori brillanti e i movimenti portati all’esasperazione durante le battaglie, rendono questo fumetto particolarmente dinamico. Humberto Ramos presenta inquadrature funzionali alla narrazione e il passaggio da una tavola all’altra risulta fluido e ben organizzato.

Abbiamo parlato di:

Champions #1 – Una nuova generazione

Mark Waid, Humberto Ramos, Victor Olazaba, Edgar Delgado

Traduzione di Andrea Toscani

Panini Comics, giugno 2017

32 pagine, spillato, colori – 1,00 €

ISBN: 9772280514003