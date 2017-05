CEREA! Festa del fumetto e del libro illustrato a Torino

Comunicato stampa



CEREA Festa del fumetto e del libro illustrato in Torino

A Maggio, un nuovo modo di vivere il fumetto sbarca a Torino: CEREA!

Domenica 14 Maggio, dalle 13.00 alle 24.00, nell’Hub Multiculturale Cecchi Point, in Via Antonio Cecchi, 17, Torino, si apre la prima edizione di CEREA!, una manifestazione, a cura di Camillo Bosco e Virginia Sanchesi, dedicata esclusivamente all’incontro con gli autori che lavorano nel mondo del fumetto e dell’illustrazione in Italia e nel resto del mondo!

“Sono davvero numerosi gli autori del territorio torinese (e piemontese) pubblicati da case editrici italiane e internazionali, ma difficilmente Torino è riconosciuta come città dell’autorialità nel campo grafico. La nostra festa è l’occasione per dimostrare e mostrare la massa critica delle intelligenze e delle abilità degli artisti che qui sono nati o che hanno scelto questo splendido, romantico territorio per vivere la propria vita.

Zeno Colangelo, Albhey Longo, Veronica Veci Carratello, French Carlomagno, Giorgio Abou Mrad, Giorgio TinoShi, Matteo Aversano, Federica Zancato, Jacopo Tagliasacchi, Eki Bertoli, Lorena Canottiere, Andrea Ferraris, Lucia Biagi, Oscar Ito, Sergio Ponchione, Andrea Boscolo, e tanti altri vi aspettano per salutarvi con un CEREA! e rendervi consapevoli del fatto che Torino, soprattutto, è una Città di fumettisti e illustratori.”

Con queste parole, Camillo Bosco descrive le motivazioni che hanno portato alla nascita di CEREA! (termine piemontese che significa “Ciao!”): una manifestazione che sente l’obbligo di valorizzare soprattutto chi i fumetti li realizza. Una Festa del fumetto e del libro illustrato in Torino gratuita e aperta al pubblico, a chiunque abbia voglia di incontrare e conoscere gli autori che vivono e lavorano nel fumetto a Torino e dintorni.

E proprio questi autori rappresentano una grandissima parte delle case editrici italiane. Nel bookshop allestito all’interno della manifestazione troverete fumetti editi da Bao Publishing, Eris Edizioni, Manfont Comics, Diabolo Editore, Coconino-Fandango, StarComics Edizioni… rigorosamente solo quelli degli autori presenti, pronti a dedicare le copie!

CEREA! è una manifestazione ufficialmente entrata a far parte del programma Salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino ed è un evento completamente gratuito.

Per qualsiasi informazione potete contattare CEREA! tramite la propria pagina FB ufficiale.

“CEREA! Autori a km 0!”

