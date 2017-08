Captain Marvel: Geneva Robertson-Dworet nuova sceneggiatrice del film

Deadline riporta che la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet è stata incaricata dai Marvel Studios di realizzare lo script di Captain Marvel, l’adattamento cinematografico sull’eroina che vedrà protagonista Brie Larson e sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.

Meg LeFauve & Nicole Perlman erano state in origine scelte per scrivere la sceneggiatura, ma hanno dovuto lasciare per occuparsi del film di animazione Disney Gigantic.

La Robertson-Dworet ha recentemente lavorato allo script del reboot di Tomb Raider con Alicia Vikander, e a Gotham City Sirens, spin-off di Suicide Squad.