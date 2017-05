Cannes: la cinese Hishow acquista il film di Gaston La Gaffe

La società cinese Hishow Entertainment ha acquistato a Cannes i diritti per la distribuzione in Cina di Gaston, l’adattamento cinematografico del personaggio di Gaston La Gaffe, creato da Andrè Franquin.

La pellicola, prodotta da Gaumont e UGC, sarà girata interamente in live action con l’ausilio di alcune brevi sequenze animate, realizzate dalllo studio francese MacGuff. Alla regia ci sarà Pierre Francois Martin-Laval, che interpreterà anche il ruolo del protagonista, al fianco di Theo Fernandez (The Tuche Family) e Alison Wheeler (Going to Brazil).