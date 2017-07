Il cane strabico (Davodeau)

Difficilmente qualcuno penserebbe mai di proporre un proprio disegno perché venga esposto al Louvre, eppure è proprio questo l’originale spunto alla base della nuova graphic novel di Étienne Davodeau che, francese nel midollo, ci mostra sempre con estrema perizia scorci della cultura di cui è intriso.

Ce lo ha dimostrato nell’incontro fra un fumettista e un viticoltore ne Gli ignoranti e lo fa oggi raccontando una nuova sfaccettatura della sua Francia nella sua prima commedia, Il cane strabico.

Fabien fa il guardiano al Louvre, e ha una relazione con Mathilde, la cui famiglia di imprenditori di provincia – caricaturalmente semplice quanto grezza e chiassosa – vorrebbe far valutare il quadro di un avo trovato nel granaio, “Il cane strabico” appunto, per capire se è una crosta o un capolavoro. Fabien propende per la prima ipotesi ma per non offendere i fratelli dell’amata scatena una commedia degli equivoci basata sull’esposizione dell’opera fra le sale stesse del museo più famoso di Francia.

Un volume dall’umorismo sotteso, fine e sottile anche nella domanda che pone al lettore fra le righe: quali opere meritano di essere esposte? Chi lo decide? In base a cosa? E cos’è, in fondo, l’Arte?



Dai personaggi perfettamente delineati alla grafica in bianco e nero, come quella dei taccuini di chi si esercita direttamente nei grandi musei, il volume – pubblicato in collaborazione con le edizioni del Louvre – si muove metaforicamente fra le sale dell’edificio mostrando le folle adoranti davanti alle opere che qualcuno ha scelto di esporre.

Abbiamo parlato di:

Il cane strabico

Étienne Davodeau

001 edizioni, aprile 2016

144 pagine, brossura con bandelle, bianco e nero – 18,90 €

ISBN: 8897846513