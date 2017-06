California Dreamin’: la nascita di una leggenda della musica degli anni ‘60.

California Dreamin’ racconta la storia tanto affascinante quanto poco conosciuta di Ellen Cohen, divenuta nota al grande pubblico con lo pseudonimo prima di Cass Elliott, e poi di Mama Cass, in quanto cantante de The Mamas and The Papas.

Ellen Cohen nasce negli anni 40 in una famiglia ebrea emigrata a Baltimora. Durante la sua infanzia sviluppa la passione e il talento per la musica, ereditato dalla sua famiglia (il padre sognava di diventare un cantante d’opera).

Altra “passione” di Ellen sin dall’infanzia è quella per il cibo: l’obesità ne segnerà sempre l’ immagine, divenendo una delle caratteristiche più amate dai suoi fans, per la capacità dimostrata dalla cantante di non lasciare che il suo aspetto influenzasse le sue scelte artistiche.

Il suo coraggio e la sua determinazione la portano a New York a soli 19 anni, dove non passa inosservata grazie alle sue straordinarie capacità musicali, alla sua vitalità e al suo straripante carattere.

Due sono gli eventi che più segnano la formazione di Ellen e che saranno fondamentali nella sua storia personale e in quella della musica degli anni ’60: l’incontro con il cantante Denny Doherty (di cui si innamorerà profondamente, non ricambiata) e la successiva entrata di quest’ultimo nella band di John e Michelle Phillips, i Journeymen.

La conseguenza sarà la nascita (rocambolesca) dei The Mamas and the Papas e la registrazione di canzoni come California Dreamin’.

Pénélope Bagieu struttura il volume in 17 capitoli, oltre a prologo ed epilogo: ognuno di questi capitoli narra l’incontro tra Ellen e un personaggio in cui si imbatte nell’arco della sua vita (a partire dei familiari nella parte iniziale del libro). Di ciascuna di queste figure l’autrice riesce a rappresentare un quadro completo in poche pagine, attraverso excursus nei loro pensieri in momenti significativi del rapporto con Cass.

Tutti questi personaggi si muovono in un contesto preciso, quello degli Stati Uniti a cavallo tra anni ’50 e ’60, mentre si assiste alla nascita della musica rock e al successo dei Beatles, alla morte di John Kennedy, alla guerra in Vietnam, alla diffusione degli acidi e della libertà sessuale.

Nel dipingere questo gigantesco affresco, che parte dalla storia di Cass per poi fondersi con quella di un’intera epoca, Pénélope Bagieu sceglie di rinunciare al colore e a qualsiasi tipo di tecnica digitale utilizzando unicamente la matita.

Il risultato è la costruzione di un volume strutturato come un lungo sketch board, dove la matita è sfruttata magistralmente, talvolta in modo sottile e delicato nella resa di espressioni e dettagli, altre volte attraverso un tratteggio fitto che riesce a ricreare ambientazioni e architetture.

In tutte le circostanze Cass Elliott è delineata come una donna tenace, determinata, una femminista ante litteram, che sfida ogni prototipo di bellezza e barriera sociale, capace di imporre il proprio talento su ogni convenzione. Un talento condiviso dall’autrice del libro, che si concentra sui lati meno noti della storia, lasciando grande spazio all’infanzia di Ellen e alle sue origini, e poco ai “pettegolezzi”, scegliendo di interrompere la narrazione laddove la vicenda di Cass è più conosciuta.

L’autrice comunica una grande ironia nei dialoghi e nelle immagini, focalizzandosi spesso sui primi piani e sulle espressioni dei protagonisti, senza trascurare la profondità e l’intimo malessere che caratterizzano il personaggio di Cass, soprattutto nell’ultima parte della storia. Una storia al femminile che conquista e affascina, e riesce a ritagliarsi subito un posto nell’animo del lettore.

Abbiamo parlato di:

California dreamin’

Pénélope Bagieu

Traduzione di Francesca Savino

Bao publishing, febbraio 2017

272 pagine, brossurato, colori – 19,00 €

ISBN: 8865436735