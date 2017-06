Bunker #1 – Forbidden borders (Bec, Betbeder)

Europe Comics è una realtà editoriale figlia della cooperazione di diverse case editrici europee, tra cui le nostre BAO Publishing e Tunué, che si propone di divulgare i diversi linguaggi del fumetto d’impronta continentale attraverso pubblicazioni tutte in formato digitale e in lingua inglese.

Bunker è una miniserie in cinque episodi pubblicata in origine da Dupuis, realizzata dal duo francese Christophe Bec e Stéphane Betbeder per il numero d’esordio, affiancati per i successivi da Nicola Genzianella. Si tratta di un fumetto che miscela azione e mistero, la cui ambientazione è l’aspetto meglio riuscito. Il bunker del titolo è infatti uno dei 90 che compongono la Demarkacia, una linea di confine situata lungo le altitudini di una catena montuosa, costruita dopo un evento bellico di grossa portata, che ora separa le due fazioni dopo il conflitto. La scelta di Bec di rappresentare il background del protagonista Aleksi Stassik per il tramite del suo diario personale rende la narrazione piuttosto compassata per una buona metà dell’albo. Gli eventi che portano al finale sono invece discretamente incalzanti e gli sviluppi promessi paiono interessanti. I disegni di Betbeder si fanno

apprezzare per la ricerca del realismo, che ben si sposa alla colorazione netta e dai forti contrasti. I risultati sono buoni quando le scene da rappresentare sono paesaggi o dialoghi. Con gli attori ripresi in primo o primissimo piano si valorizza la linea pulita e precisa di Betbeder; quando è richiesto un certo dinamismo, invece, i personaggi appaiono troppo legnosi.

Bunker #1 – Forbidden borders

Christophe Bec, Stéphane Betbeder

Europe Comics, marzo 2017

48 pagine, digitale, colore – 6,99 €