Brenda Cowgirls su Alias Comic #3 ora in edicola

Comunicato Stampa

E’ in edicola il numero #3 di ALIAS COMICS in allegato con il quotidiano il manifesto (ma acquistabile anche singolarmente). In questo numero iniziano le avventure di Brenda Cowgirl l’eroina senza macch… (no in realtà è pezzata!), e comunque senza paura, nata dalla fantasia di Stefano Zattera, autore delle copertine di Alias Comic, la quale si aggira in un anomalo universo western, che ospita avventurieri, mutanti, freaks, robot a vapore e resti archeologici di civiltà tecnologiche scomparse.

Il numero resterà in edicola un mese, fino all’uscita del N. 4 l’ultimo mercoledì di settembre.