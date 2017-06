Box Office USA: Wonder Woman seppellisce la Mummia

Al suo secondo weekend di programmazione nelle sale USA, la pellicola diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot ha di fatto sepolto La Mummia di Tom Cruise incassando ben 57.2 milioni di dollari negli ultimi tre giorni e portandosi a un totale di 205 milioni in appena due settimane.

Il film sull’eroina ha avuto un calo di appena il 45% (nei giorni scori era stimato invece un 50%) e per tutta la settimana ha mantenuto incassi molto alti, portando a casa un risultato superiore a Batman V Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, che nel secondo weekend avevano incassato rispettivamente 51.3 e 43.5 milioni di dollari. Un risultato ancora più importante se si considera che questi film avevano debuttato in maniera più forte rispetto a Wonder Woman, ovvero 166 e 133 milioni di dollari contro i 103 della pellicola sull’amazzone di Themyscira.