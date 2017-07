Box Office USA: Spider-Man cede al Pianeta delle Scimmie

Alla sua seconda settimana di programmazione nelle sale USA, Spider-Man: Homecoming ha ceduto lo scettro del primo posto a The War – Il pianeta delle scimmie, terzo capitolo del reboot della saga targato Fox.

La pellicola di Jon Watts e interpretata da Tom Holland ha incassato 45.2 milioni di dollari, con un calo del 61% rispetto alla settimana precedente e abbastanza in linea con gli altri film su supereroi Marvel, che comunque proietta la pellicola verso un totale di 208 milioni di dollari in dieci giorni nei soli Stati Uniti, un risultato superiore a The Amazing Spider-Man 2, che incassò 204 milioni nel 2014.