Book of Death – Il libro della morte (Venditti, Gill, Braithwaite)

Il Libro del Geomante racchiude le sorti dell’universo Valiant. Questo prezioso manufatto, riportato alla luce nell’evento The Valiant è ora ambito dagli alleati di Gilad, il Guerriero Eterno che sono pronti ad affrontarlo a ogni costo pur di conoscerne i contenuti. Robert Venditti sfrutta questa premessa per costruire un avvincente conflitto tra compagni di squadra. Il Guerriero Eterno deve ricorrere alla sua esperienza millenaria per sfuggire a supereroi con molti più poteri e risorse, portare in salvo Tama, la giovane Geomante che custodisce il Libro e i suoi segreti, e infine trovare la fonte dei massacri che stanno sconvolgendo il pianeta.

La sceneggiatura di Venditti rientra nel canone standard degli eventi Valiant, trama semplice ma dagli spunti originali, introspezione curata e azioni con conseguenze sempre rilevanti e interconnesse tra le diverse serie. In Book of Death si aggiunge anche l’anticipazione di avvenimenti futuri, che viene ampliata negli albi corollari all’evento con avvincenti storie brevi sul destino di alcuni protagonisti dell’universo Valiant, tra cui Ninjak e X-O Manowar. Le matite grezze di Robert Gill si adattano efficacemente alle scene d’azione, ma sono di maggiore impatto nelle rappresentazioni degli orrori scatenati dall’antagonista, mentre lo stile epico di Doug Braithwaite ben illustra le tavole dedicate agli eventi

del futuro. Il libro della morte è un evento ben costruito, che soddisfa lettori vecchi e nuovi.

Abbiamo parlato di:

Book of Death – Il libro della morte

Robert Venditti, Robert Gill, Doug Braithwaite, David Baron, Brian Reber

Traduzione di F. Delle Rupi

Star Comics, aprile 2017

144 pagine, colori – 8,90 €

ISBN: 978-8822604200