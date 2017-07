Un non precisato futuro con elementi retrò, la minaccia costante di agenti batterici e gas tossici, una natura sempre più brutalizzata dall’uomo: è uno scenario che fa leva su paure contemporanee e reali create dall’insensibilità e l’avidità di di coloro che non si curano delle ferite inflitte alla Terra ogni giorno.

Così la mutazione a cui va incontro Aqua, protagonista spaesata ma vitale di questo primo volume scritto, disegnato e colorato da Angela Vianello, sembra una forma di reazione elementale contro tutto questo, una somatizzazione violenta e incontrollata o forse un nuovo inizio; comunque qualcosa di troppo grande per le gracili spalle di una teenager come tante.

L’ambientazione e i personaggi odorano di pioggia, malinconia, fatalismo e nichilismo. La protagonista vive una doppia condizione di spaesamento, quello adolescenziale condiviso con la migliore amica e quello della mutazione che d’improvviso la rende ancor più isolata e incompresa (una metafora ampiamente usata e piuttosto esplicita, ma non per questo inefficace).

Il segno morbido e dettagliato di Angela Vianello (già autrice di Aeon, sempre per Shockdom), quasi carnale per come rende le figure, ha una resa virata alla spettacolarità; la colorazione digitale densa, ora vivace ora più cupa, sembra uscita da un film d’animazione e riesce a esaltare il tratto e nascondere quando qua e là compaiono comprensibili insicurezze e margini di miglioramento. Questo volume dalla natura introduttiva si chiude con un colpo di scena che invoglia a scoprire il seguito.

Abbiamo parlato di:

Blue #1

Angela Vianello

Shockdom, 2016

64 pagine, brossurato, colori – 15,00€

ISBN: 8893360357