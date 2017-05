Un solo albo alla conclusione di questa collana che, nell’arco di quindici anni, ha riproposto integralmente un classico intramontabile del fumetto d’avventura italiano, proponendo per la prima volta non soltanto la produzione della EsseGesse ma anche quella francese, greca e slava, in larga parte inedita da noi. Non sempre amate dallo zoccolo duro dei fan del trio Sinchetto-Guzzon-Sartoris, le storie straniere di Blek hanno però avuto l’indubbio merito di aver prolungato la vita del mitico trapper ben oltre l’interruzione della produzione italiana (le ultime storie inedite sono state realizzate in Serbia negli anni Novanta), nonché quello di averne saputo arricchire lo spessore psicologico, indagando negli anni della sua giovinezza, raccontandone aspetti mai prima affrontati pur restando fedeli all’impronta originaria della serie, che dosa con grande equilibrio avventura ed ironia. Tipico in questo senso l’episodio ristampato in questo albo, nel quale si racconta dell’amore tra Blek e Piccola Zampa, splendida ragazza indiana che il nostro eroe sposò in un passato mai narrato prima. Firmata dall’ottimo Bane Kerac, che ci regala un Blek graficamente più muscolare del solito, la storia (del 1982) ha un taglio decisamente più “moderno” di quelle della EsseGesse, per questo forse godibile anche per un pubblico più giovane. Non è però un inedito, anche se qui viene proposta a colori, fungendo un po’ da prova generale per una nuova ristampa full colour della saga che le Edizioni If hanno annunciato per questo 2017. La seconda parte dell’albo, cui è anche allegato un poster, offre un ricchissimo dossier storico critico su Blek firmato da Gabriele Ferrero.

Abbiamo parlato di:

Il Grande Blek #170 – Cuore spezzato

Bane Kerac

Traduzione di Gabriele Ferrero

Edizioni If, Maggio 2017

130 pagine, brossurato, colore – € 6,90