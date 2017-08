Black Lightning: il rapper Krondon sarà Tobias Whale

TvLine informa che il rapper Marvin “Krondon” Jones III è entrato nel cast di Black Lightning, adattamento per la televisione dell’eroe DC Comics, nel ruolo regolare del villain Tobias Whale.

Il personaggio di Whale fu introdotto per la prima volta sul primo numero del supereroe DC Comics, e si trattava di un politico locale albino che uccise Alvin Pierce, padre di Jefferson Pierce (alter ego del supereroe), dopo che venne reso noto il suo coinvolgimento nella corruzione, diventando in seguito il violento e metodico leader della gang The 100.

Jones, anch’egli albino, è del tutto nuovo al mondo della recitazione, avendo una sola apparizione nel serial Harry’s Law avvenuta nel 2011