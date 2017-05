Bgeek festeggia i 50 anni di Lupin III

Comunicato stampa

A cinquant’anni dalla nascita del manga Lupin III, creato da Monkey Punch nel 1967, BGeek festeggia l’anniversario in compagnia di Togekinoko, autrice giapponese che sarà presente al festival di Bari dal 9 all’11 giugno, dove incontrerà i lettori e si esibirà in un live sketching su parete.

Togekinoko ha recentemente stupito i fan giapponesi di Lupin III per la sua eccezionale bravura firmando ben tre volumi delle sue avventure pubblicati nell’Official Magazine di Lupin III e raccolte con il titolo Lupin III T. La mangaka ha realizzato anche delle scene dell’anime, nella sigla che caratterizzava l’uscita della quarta serie di Lupin III: L’avventura italiana.

Altri ospiti

Dopo il successo del 2016, BGeek Fest torna al PalaFlorio di Bari per tre giorni(dal 9 all’11 giugno) all’insegna di fumetto, cinema, serie tv e giochi. Tra gli ospiti David Lloyd(disegnatore della graphic novel di Alan Moore V for Vendetta), Rafael Albuquerque(disegnatore di Batgirl e di American Vampire) e lo street artist Solo, autore del manifesto del festival.

Saranno presenti anche artisti del mondo del fumetto come Emiliano Mammucari(Orfani, Dylan Dog), Stefano Turconi e Teresa Radice(Il porto proibito), Giacomo Bevilacqua(A Panda piace…), Riccardo Torti(Torti Marci), I Paguri(Don Zauker, Nirvana), gli youtuber Maurizio Merluzzo e Paolo Cellamare e molti altri.