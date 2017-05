BGeek Fest: arriva la sesta edizione

Comunicato Stampa

Dopo il successo del 2016 che ha registrato oltre 18.000 visitatori, al Palaforio di Bari, dal 9 all’11 giugno, torna BGeek Fest. Tre giorni all’insegna di fumetto, cinema, serie tv e giochi. Autore del manifesto ufficiale di quest’anno, Solo, street artist di fama internazionale. Al suo fianco, ospiti internazionali del calibro di David Lloyd (disegnatore della graphic novel di Alan Moore V for Vendetta) e Kaho Akyama (in arte Togekinoko, autrice del manga Lupin III).

Saranno presenti anche artisti del mondo del fumetto come Stefano Turconi e Teresa Radice (Il porto proibito), Giacomo Bevilacqua (A Panda piace…), Riccardo Torti (Torti Marci), I Paguri (Don Zauker, Nirvana), gli youtuber Maurizio Merluzzo e Paolo Cellamare e molti altri.

L’AUTORE DEL MANIFESTO: SOLO

Romano, classe 1982. Il suo rapporto con l’arte inizia con il boom della graffiti art in Italia, nella seconda metà degli anni Novanta. La produzione di Solo è varia e complessa. Alle opere su tela, che vengono esposte in varie gallerie del mondo, affianca la sua produzione sui muri, realizzati nei quartieri della periferia di Roma. Ha lavorato con numerosi brand internazionali: Nike, Fox, Disney, Warner, fino alla storica casa di moda di Valentino, con la quale ha collaborato, a New York, per la nuova collezione dell’atelier “Goop”, di Gwyneth Paltrow. Parallelamente al percorso pittorico lavora come scenografo per il cinema. Ultimo, in ordine di tempo, il lavoro sul set del blockbuster Zoolander 2.



GLI OSPITI INTERNAZIONALI

David Lloyd, nato a Enfield nel 1950, è un fumettista inglese, noto per aver illustrato V for Vendetta, uno dei capolavori di Alan Moore. Lloyd ebbe un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del personaggio: fu sua l’idea della maschera di Guy Fawkes. Lloyd esordì come disegnatore nel mondo dei fumetti nella seconda metà degli anni settanta, lavorando per Halls of Horror, TV Comic e per alcune testate della Marvel Comics. Fu il creatore, insieme allo scrittore Steve Parkhouse, di Nightraven, protagonista dell’omonima testata. In seguito, Lloyd lavorò con lo scrittore James Hudnall a ESPers, pubblicato dalla Eclipse Comics e si dedicò – successivamente – a Hellblazer sui testi di Grant Morrison e Jamie Delano. Seguì la collaborazione con Garth Ennis per War Stories (DC Comics) e con Warren Ellis per Global Frequency (Wildstorm). In Italia, le opere di David Lloyd sono edite principalmente da RW Edizioni – Lion.

Kaho Akyama, in arte Togekinoko, ha recentemente stupito i fan giapponesi di Lupin III per la sua eccezionale bravura firmando ben tre volumi delle sue avventure pubblicati nell’Official Magazine di Lupin III e raccolte con il titolo Lupin III T. Per la prima volta nella grande produzione di Lupin III l’apprezzata mangaka ha realizzato anche delle scene dell’anime, nella sigla che caratterizzava l’uscita della quarta serie di Lupin III: L’avventura italiana. Togekinoko si esibirà in un live sketching su parete sul tema del celebre personaggio e dei suoi compagni ed avversari.