BergamoTOONS, il cinema d’animazione a Bergamo

Comunicato Stampa

Dal 22 al 24 Giugno 2017 Bergamo terrà a battesimo la prima edizione del Festival BergamoTOONS: una tre giorni di eventi, conferenze, proiezioni e mostre dedicati al cinema di animazione e a ingresso libero.

Fil rouge della rassegna orobica sarà l’humour, con proiezioni di film “a tutta risata”: un taglio che contraddistingue tante delle opere animate di Bruno Bozzetto, il regista e cartoonist bergamasco vero “peso massimo” del settore e Presidente Onorario dell’Associazione BergamoTOONS.

A fronte di questo taglio “festaiolo” BergamoTOONS si ripropone anche una missione di tutta serietà: fornire ai giovani strumenti utili a poter intraprendere una carriera nel mondo dell’animazione, attraverso incontri introduttivi, conferenze, workshop e master class. Al centro dell’attenzione la scrittura, i linguaggi, i temi, le tecniche produttive e le tecnologie del cinema animato e come si esprimono nei prodotti di intrattenimento puro, nell’animazione divulgativa, nella comunicazione, negli spot pubblicitari.



Sarà festa grande anche per le opere di grandi maestri e per gli scintillanti anniversari di eroi della risata animata. Si festeggeranno i 30 anni dalla creazione della famiglia Simpson e i 70 anni del papero Warner Bros. Daffy Duck. Il menu offre anche una selezione del cinema a passo uno dalla Cina.

L’obiettivo è incuriosire e informare su un mondo ad alto tasso di creatività e di tecnologia e stimolare nuove professionalità orientandole verso una specializzazione nel settore. Una missione che troverà il suo epicentro nel complesso di Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo, in Città Alta, sede degli incontri e delle conferenze di BergamoTOONS con ospiti internazionali. L’incontro clou della 3 giorni del festival bergamasco si terrà la mattina di sabato 24 giugno, quando l’Aula Magna dell’Università di Bergamo sarà prestigiosa cornice della lectio magistralis di David Silverman, a cui si deve la genesi delle animazioni dei celebri personaggi creati da Matt Groening. Il regista americano presenterà anche il lungometraggio da lui diretto The Simpsons movie. La proiezione è prevista la stessa sera sotto le stelle negli adiacenti spalti di Sant’Agostino che nelle due serate precedenti avranno ospitato l’anteprima nazionale di altri film.

Il programma di BergamoTOONS, curato dal direttore artistico Federico Fiecconi, è ricco di eventi articolati in vari spazi cittadini: si comincia giovedì 22 sotto il segno del connubio “arte & animazione” nel distretto dell’arte dell’Accademia Carrara e della GAMeC in Città Bassa con proiezioni, esposizioni e eventi dedicati a Bruno Bozzetto.

Gli eventi speciali di venerdì 23 saranno invece ospitati dal Teatro Donizetti: pomeriggio e sera con ospiti eccellenti per celebrare le nozze fra cinema di animazione e musica “alta”. Il pomeriggio vedrà di scena l’opera rossiniana secondo il cartoonist Joshua Held, mentre la sera sarà dedicata alla grande musica classica, con una proiezione speciale del lungometraggio capolavoro di Bruno Bozzetto Allegro non troppo in versione restaurata e ad alta definizione, che il regista presenterà proprio in quel Teatro Donizetti dove 41 anni fa girò le sequenze dal vero dirigendo un giovane Maurizio Nichetti.



Nell’intento di divulgare anche il lato artistico del cinema di animazione, BergamoTOONS offrirà l’esposizione di rari materiali originali utilizzati per creare celebri opere animate. L’ex chiesa della Maddalena ospiterà nel cuore della Città Bassa la mostra “Springfield, Bergamo: l’arte dietro le quinte de I Simpson” che fino al 15 luglio esporrà in esclusiva mondiale decine di artwork originali. A tagliare il nastro sarà proprio David Silverman. L’autore statunitense sarà accompagnato anche dall’animatrice italiana Silvia Pompei, animatrice degli studi della Fox di Los Angeles, dove vengono create le serie di Bart, Homer e famiglia.

Gran finale fissato per sabato sera 24 Giugno con il Cartoon Party nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine nel cuore di Città Alta: una serata a inviti con proiezioni e assegnazioni di riconoscimenti accompagnate da musica dal vivo e da momenti di spettacolo.

Per il programma dettagliato degli eventi, delle proiezioni e degli incontri, il riferimento è la pagina Facebook BergamoTOONS nonché il sito dell’Associazione: www.bergamotoons.it