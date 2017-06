Becoming X – Lonely Arts Club Band a Perugia

Comunicato stampa

Torna il grande happening di disegno e musica dal vivo ideato dal collettivo Becoming X.

Sabato 17 giugno a partire dalle ore 17.30, più di 20 illustratori, dj e musicisti occuperanno il Sierra Park, al percorso verde di Perugia, per l’evento Becoming X – Lonely Arts Club Band, un grande spettacolo live che fonderà musica e arte visiva in omaggio alla creatività, in tutte le sue forme. L’evento è organizzato dal Collettivo Becoming X, grazie al supporto degli sponsor Archi’s Comunicazione srl, BOX srl, Toboo e all’ospitalità del Sierra Park.

Tema di questa quinta edizione: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’album capolavoro dei Beatles che quest’anno compie cinquanta anni.

L’evento farà incontrare le sonorità rock/elettroniche e le improvvisazioni artistiche di talentuosi musicisti e illustratori.

L’ingresso all’evento sarà gratuito.