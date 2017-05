Batman: Ristrutturazione (Rucka, AA.VV.)

Ristrutturazione è un volume piuttosto vario per le tematiche affrontate e testimonia la versatilità di Greg Rucka in relazione all’universo di Batman.

Se Buon compleanno a te sembra presa di peso da Gotham Central, grazie alla centralità dell’agente Renee Montoya, Rinnovamento urbano si attesta come un thriller serrato che sfrutta in modo interessante la contrapposizione tra “veri gothamiti” e “disertori” sviluppatasi in città in seguito al terremoto che la colpì.

Le atmosfere urbane fanno da sfondo anche a Una passeggiata al parco, in cui Poison Ivy – metà donna e metà pianta – vorrebbe salvare il verde cittadino mettendo a rischio alcuni innocenti: Rucka usa molto bene il personaggio, così come fa anche con Ra’s Al Ghul e la figlia Talia in Dipendenza, che prosegue idealmente quanto visto nel primo volume ma eliminando i risvolti eccessivamente esoterici, concentrandosi sul rapporto tra Batman e Talia.

Il disegno è spesso squadrato e netto, le figure appaiono a volte poco dinamiche e la griglia delle tavole è piuttosto regolare, ma nel complesso si rivela un approccio grafico adatto, soprattutto grazie al peculiare uso del colore.

Le matite di Shawn Martinbrough, William Rosado e Phil Hester e le chine di Steve Mitchell sono impreziosite da un lavoro cromatico che gioca molto sulle ombre e con la monocromia per dare risalto a determinate scene, sottolineando in maniera efficace la narrazione e esaltando il tratto.

Abbiamo parlato di:

Batman: Ristrutturazione

Greg Rucka, Shawn Martinbrough, William Rosado, Phil Hester, Steve Mitchell, Wildstorm FX

Traduzione di Francesco Vanagolli

RW-Lion, febbraio 2017

168 pagine, brossurato, colori – 15,50 €

