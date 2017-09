Batman Rinascita #16 (AA.VV.)

Nell’ultima parte di Tetti Tom King e Mitch Gerads continuano a esplorare il legame tra Bruce Wayne e Selina Kyle. Centro emotivo e qualitativo dello spillato, l’episodio si apre con la rievocazione di alcuni momenti ambientati nel passato. Laddove i dettagli divergono, vengono mostrate differenze grafiche e narrative che richiamano le varie interpretazioni delle origini dei due personaggi e del loro rapporto che diversi autori hanno fornito nel corso di quasi otto decenni.

La caratterizzazione, anche per i “non protagonisti” che appaiono per sole due pagine (es. il commissario Gordon), risulta puntuale e coerente, grazie a dialoghi asciutti e brillanti che colpiscono per la loro funzionalità. Un grosso contributo alla riuscita della storia è da conferire anche all’intesa artistica con Gerads: lo dimostra il modo in cui viene ripresa la gabbia a nove vignette, tra i marchi di fabbrica dello sceneggiatore statunitense, utile non solo a compattare la narrazione ma anche a scandire il tempo.

Segue la conclusione di Batwoman begins, storia che funge da prologo per la serie regolare di Batwoman di prossima pubblicazione e che si segnala per il buon lavoro di Ben Oliver ai disegni.

Completa il sommario una nuova puntata del ritorno di Nightwing a Blüdhaven, in cui Tim Seeley omaggia alcuni cicli di storie anni ’90, come si evince anche graficamente dall’impostazione delle tavole di Marcus To e dai colori piatti di Chris Sotomayor. L’episodio, come già i precedenti, risulta privo di particolari guizzi sia narrativi che visivi.

Abbiamo parlato di:

Batman Rinascita #16 (Batman #129)

Tom King, James Tynion IV, Marguerite Bennett, Tim Seeley, Mitch Gerads, Ben Oliver, Szymon Kudranski, Marcus To

Traduzione di Stefano Visinoni

RW Lion, agosto 2017

72 pagine, spillato, colori – 3,50 €