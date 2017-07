“Batman: Oscurità e Luce” – mostra a Citta del Castello

Comunicato Stampa

BATMAN: OSCURITA’ E LUCE, mostra a Città di Castello (Umbria) dentro Palazzo Bufalini, 16 settembre-22 ottobre.

Locandina di Lorenzo Ceccotti.

Mostra di tavole originali di Simone Bianchi, Claudio Castellini, Gabriele Dell’Otto, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali, Alberto Ponticelli, Emanuel Simeoni, Riccardo Burchielli, Emanuela Lupacchino, David Messina, Tanino Liberatore, Lee Bermejo, Eleonora Carlini, Marco Santucci.

Omaggi, sketch, murales e dedicati di Hugo Pratt, Bob Kane, Frank Miller, Francesca Protopapa, Rita Petruccioli, Giovanni P. Timpano, Michele Rech, Ale Giorgini, Leo Ortolani, Francesco D’Erminio Ratigher, Flavio Solo, Sio, Carmine Di Giandomenico e sicuramente qualcun altro che mi sono scordato e faccio una figuraccia.

Sotto la suprema egida di Warner Bros Italia e Rw Lion. Con la preziosa collaborazione di Luca Reinero e CArt Gallery e con la partecipazione all’inaugurazione di Riccardo Pantera e il suo bat-clan di costuming.

A cura di Vincenzo MOLLICA ISTANTANEE e di Riccardo Corbò. Organizzazione: Amici del Fumetto-Tiferno Comics. Con Lorenzo Corti che guata nell’ombra. E poi tante altre cose ancora, incontri col pubblico degli autori, e chi più ne ha più ne metta. “Seguiranno altri avvisi”.

NOTA: i nomi sopra non sono un elenco chiuso. A parte una “piccola” parte di originali americani ( che andremo a definire meglio), anche lato “dedicati” l’elenco è in fase di assestamento. Per esempio è arrivata conferma della presenza fisica dell’omaggio a Batman da parte di un certo Giorgio Cavazzano. Prossimi giorni, ulteriori nomi.