Batman: Matt Reeves non più in trattative per la regia

The Hollywood Reporter informa che il regista Matt Reeves non è più in trattative per la regia del nuovo adattamento cinematografico sull’uomo pipistrello con protagonista Ben Affleck. La conferma è arrivata da fonti interne alla Warner Bros.

Reeves potrebbe comunque rientrare in gioco più avanti, come riportato dal sito, mentre la major è intenta a trovare un regista per il film, ribadendo che il franchise di Batman è più importante di una singola persona.

Tra i nomi in lizza prima che Reeves ricevette l’offerta, vi erano quelli di Ridley Scott e Fede Alvarez.