AVE il nuovo progetto Attaccapanni Press è su Indiegogo

AVE – Nice to meet you, il nuovo progetto a fumetti di Attaccapanni Press, è finalmente online!

La seconda pubblicazione antologica del 2017 firmata Attaccapanni Press, l’etichetta indipendente ideata da Ariel Vittori e Laura Guglielmo e fondata insieme a Laura Vivacqua, lancia oggi la sua campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo!

AVE è un’antologia a fumetti che esplora un tema profondo e inafferrabile come quello dell’incontro, dagli incontri inaspettati a quelli gioiosi, da quelli insperati e quelli pericolosi, da quelli improbabili a quelli che non si possono dimenticare. Un’opera che si esprime attraverso toni prettamente intimisti, dove il tema, così ampio e personale com’è quello dell’incontro, lascia grande spazio all’interpretazione e alla libertà espressiva degli autori.

Sono 12, i giovanissimi e talentuosi fumettisti che stanno lavorando al progetto: Rachele Aragno, Noemi De Maio, Brian Freschi, Francesco Guarnaccia, Laura Guglielmo, Stefano Martinuz, Martina Naldi, Monica Sangermano, Sara Silvera Darnich, Ste Tirasso, Ariel Vittori e Laura Vivacqua.

130 pagine completamente a colori con una cover curata dall’artista italiana Rita Petruccioli, per un volume contenente un totale di 10 storie a fumetti in cui personaggi ed eventi si intrecciano in trame coinvolgenti e originali. E alla fine di ogni storia, qualcosa sarà cambiato.

La campagna di crowdfunding di AVE sarà online su Indiegogo a questo link dal 1 settembre 2017 al 30 settembre, con un main goal di 3.500 euro. Se il finanziamento avrà successo, AVE sarà pronto ad uscire in occasione del Lucca Comics & Games dello stesso anno.

Per contatti, richieste e informazioni potete andare sulla pagina facebook ufficiale di Attaccapanni press e tenervi sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto con Sketch, news, e anteprime.

Tenetevi pronti a questo fantastico incontro perché AVE non vi deluderà. Quindi Hold on…

…and Nice to Meet You!

AVE – Nice to meet you è un progetto a fumetti creato dall’etichetta indipendente Attaccapanni Press.

“Solidamente vostri per appoggiare qualsiasi cappello o giaccone” Attaccapanni Press.