Arrow: Sydelle Noel nel cast della sesta stagione

Variety informa che l’attrice Sydelle Noel ha ottenuto un ruolo ricorrente nella sesta stagione di Arrow, il serial targato The CW con protagonista Stephen Amell.

La Noel interpreterà la parte di Samanda Watson, una agente FBI che indaga sulla connessione tra Oliver Queen e Green Arrow. Descritta come una donna intelligente e pronta con un atteggiamento assurdo, è una agente che non riposerà fino a quando i segreti del vigilante di Star City non verranno rivelati.

L’attrice, recentemente comparsa nel serial GLOW su Netflix, ha un ruolo nel prossimo Black Panther dei Marvel Studios.