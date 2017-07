TvLine riporta che l’attore Michael Emerson, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a serial quali Lost e Person of Interest, è entrato nel cast della sesta stagione di Arrow in un ruolo misterioso che deve ancora essere annunciato ufficialmente.

Nessun dettaglio sulla parte di Emerson è stato diffuso, mentre è stato confermato che David Nykl comparirà nuovamente nella parte di Anatoly Knyazev, mentore amico e nemico di Oliver Queen.