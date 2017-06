In arrivo il sequel di Ernest & Celestine

Variety riporta che Folivari di Didier Brunner e Studicanal, hanno firmato un accordo per la realizzazione del sequel di Ernest & Celestine, film animato franco-belga che ottenne la nomination all’Oscar nella categoria “Miglior Film di animazione” e di recente diventato anche una serie tv trasmessa in Francia.

L’accordo prevede anche la produzione di un altro film di animazione, SamSam, the Smallest of the Great Heroes, prodotto da Dandeloo e Folivari. Entrambe le pellicole, quando saranno entrate nel pieno della produzione, saranno vendute ai distributori internazionali e in Francia da Studiocanal.

Nel secondo film, Celestine diventa curioso circa le origini di Ernest. Insieme, Ernest e Celestine partiranno per Charabia, dove Ernest è cresciuto, visitando il suo più vecchio amico di infanzia e vivendo una incredibile avventura. Il nuovo capitolo avrà le stesse tecniche della serie televisiva, ovvero modellazione dei personaggi in 3D e rendering in animazione 2D.