In arrivo “Nameless – Senzanome” di Grant Morrison

Comunicato stampa

Un occultista conosciuto solo come Senzanome viene reclutato da un consorzio di miliardari futuristi per far parte di una missione disperata che ha come scopo la salvezza della Terra. Un enorme asteroide chiamato Xibalba – il “luogo della paura” nella mitologia Maya – è, infatti, in rotta di collisione con il nostro pianeta e al suo interno è imprigionato un dio che sogna di distruggere tutto ciò che esiste.

È questo l’antefatto di Nameless – Senzanome, il nuovo graphic novel targato Image Comics di Grant Morrison e Chris Burnham, un lavoro pubblicato in Italia da saldaPress e in uscita in tutte le librerie e fumetterie venerdì 21 aprile.

Il fumetto è un viaggio dentro le profondità del Cosmo, del tempo e dell’essere umano; un fumetto complesso, pieno di riferimenti alla cultura pop e alla mitologia. Quando Senzanome e i suoi compagni di squadra scatenano inavvertitamente la malvagia intelligenza racchiusa all’interno di Xibalba, la storia precipita. La realtà, alla fine, si mostra molto diversa da ciò che appare e l’orrore supremo scatena tutta la propria virulenza.

Il fumetto è disponibile in edizione brossurata (pp. 168 euro 15.90) e cartonata (pp. 192, euro 24.90).

Quest’ultima contiene materiali speciali: le scansioni di alcune tavole originali di Burnham, i commenti alle copertine dei singoli numeri contenuti e, soprattutto, una guida di Grant Morrison per decodificare tutti i riferimenti del romanzo a fumetti.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com a partire da venerdì 21 aprile.