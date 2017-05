In arrivo Janis Joplin – Piece of my heart di Giulia Argnani

Comunicato stampa

“Le donne nell’ambiente della musica rinunciano agli amici, all’amore e ai punti fermi. A tutto. Tranne che alla musica”.

La collana BD Rock si arricchisce di una nuova hit: con la bio-graphic novel JANIS JOPLIN – PIECE OF MY HEART, Edizioni BD presenta un’inedita e struggente immagine di una delle cantanti più iconiche della storia della musica.

Una produzione originale che sarà presentata in anteprima al Salone del Libro di Torino e all’ARFestival di Roma, disponibile in libreria e fumetteria dal 1° giugno.

Una donna che ha segnato indelebilmente la storia della musica mondiale, spentasi troppo presto, troppo in fretta. Anticonformista, ribelle, tormentata, blues nella voce e nell’anima. Sola. Edizioni BD porta in libreria e fumetteria JANIS JOPLIN – PIECE OF MY HEART, un ritratto a fumetti dolente, onesto e tormentato, tratteggiato dall’autrice Giulia Argnani, qui impegnata nella realizzazione della sceneggiatura e dei testi.

La nuova bio-graphic novel dell’editore milanese, inclusa nella collana BD ROCK, sarà disponibile in anteprima al Salone del Libro di Torino (18-22 maggio) e ad ARFestival di Roma (26-28 maggio); dal 1° giugno anche in libreria e fumetteria.

Il volume si sviluppa in un arco temporale di soli 10 anni, dalla quotidianità a Port Arthur – città natale dell’artista – fino alla sua tragica fine, tra flashback e dettagli in toni di grigio. Pagine che accompagnano il lettore alla scoperta delle fragilità di una giovane donna, che si affida alla droga quando desidera sfuggire alle delusioni, che cerca l’amore ma ne viene costantemente ingannata e tradita. Un viaggio in cui la musica è compagna e consolatrice ma al tempo stesso nemica, troppo legata agli eccessi e alla parte più oscura della giovane Janis, sopraffatta dal senso di solitudine.

It’s sad, so sad to be alone. No friends to help you, no family, no home.

JANIS JOPLIN al SALONE DEL LIBRO DI TORINO

Il ospiterà il primo incontro ufficiale di presentazione del volume: sabato 20 maggio, alle ore 11.30 (sala Music ‘n’ Books), l’autrice – accompagnata dal giornalista musicale Maurizio Blatto e dallo sceneggiatore Tito Faraci – condurrà i lettori nel “backstage del volume”, illustrando il processo che l’ha portata a raccontare la grande musica di un’icona del rock.

All’interno della kermesse torinese, è inoltre prevista una serie di signing session di Giulia Argnani presso lo stand di Edizioni BD (G126 H125 pad. 2): venerdì 19/05 ore 16:00-18:00; sabato 20/05 ore 12:30-13.30 e ore 16:00-18:00; domenica ore 10:30-12:30 e 14.00-15:00.

JANIS JOPLIN – PIECE OF MY HEART

Sceneggiatura e disegni di Giulia Argnani

Disponibile dal 1° giugno in libreria e fumetteria – 15 euro – 166 pagine

Passata in pochi anni da ragazzina emarginata nel profondo Texas a simbolo di una stagione musicale irripetibile, Janis Joplin è riuscita a brillare e bruciare molto, troppo in fretta. Sempre senza riuscire a lasciarsi alle spalle la sensazione di dovere essere qualcosa di più. Più rock, più blues. Più brava, più bella. Il desiderio di annullarsi e ritrovarsi nella musica e la sua voce indimenticabile vengono qui raccontati, come finora non sono mai stati letti e sentiti.