In arrivo i Free Comic Book Days di Star Comics

Comunicato stampa

A settembre arrivano i Free Comic Book Days di Star Comics.

Si tratta di un’iniziativa intrapresa da Edizioni Star Comics per festeggiare il suo trentennale incentivando e sostenendo la lettura e la cultura del fumetto. Una due giorni in cui si possono trovare in fumetteria degli albetti completamente gratuiti con cui provare scoprire dei fumetti nuovi o magari anche generi o stili grafici e narrativi cui non si è avvezzi.

22 e 23 settembre 2017, presso tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa (e secondo le modalità stabilite dalle singole fumetterie), si potranno trovare 6 albetti spillati e autocopertinati di 32 pagine totalmente gratuiti tratti da alcuni tra i titoli più attesi e internazionalmente acclamati della scuderia Star Comics:

Manga:

My Heo Academia, vol. 1, di Kohei Horikoshi (estratto)

Children Of The Whales, vol. 1, di Abi Umeda (estratto)

MOB Psycho 100, vol. 1, di ONE (estratto)

Graphic novel, SCP, Valiant:

Sandokan, vol. 1, di E. Salgari, D. Goy, L. Blengino, P. Antiga, F. Follini, P. Frisenda (estratto)

I Sapienti, volume autoconclusivo, di L. Blengino, S. Carloni (estratto)

Britannia, volume autoconclusivo, di P. Milligan, J. J. Ryp, R. Allén, J. Bellaire (estratto)

L’elenco delle fumetterie aderenti sarà disponibile a breve sul nostro sito ufficiale e sui canali social Star Comics.