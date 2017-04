In arrivo Dragon Ball Super, il seguito ufficiale di Dragon Ball

Comunicato Stampa

Grande attesa per l’uscita in Italia di “Dragon Ball Super”, il seguito del famosissimo manga creato nel 1995 in Giappone da Akira Toriyama e pubblicato da Shueisha Inc. Tornano così le avventure del protagonista Goku, che dovrà affrontare nuovi avversari che minacciano la sua vita e la pace dell’universo. Il primo volume della nuova serie, edita in Italia da Star Comics in occasione dei 30 anni di attività, sarà disponibile dal prossimo 26 aprile.

Si tratterà di un albo brossurato, con il tradizionale formato tascabile (11,5×17,5 cm), una foliazione di 192 pagine in b/n e la copertina a colori. Sarà in vendita al prezzo di 4,50 euro in edicola, fumetteria e libreria, oltre che su Amazon. Questa nuova serie è stata disegnata da Toyotaro, che sarà ospite d’onore di Star Comics al Salone internazionale del fumetto “Napoli Comicon 2017” dal 29 aprile al 1 maggio, dove incontrerà i numerosi fan e firmerà autografi.

“Fan e collezionisti italiani sono già in fibrillazione per il ritorno di Dragon Ball e della famosa saga dei Saiyan”, conferma Claudia Bovini, direttore editoriale di Star Comics. “In poco più di vent’anni anni, dal 1995 ad oggi, questo straordinario manga ha venduto in Italia ben 12 milioni di copie. Un vero record! Siamo certi che la nuova serie Dragon Ball Super farà felici i vecchi appassionati di Goku e compagni, ma riuscirà anche a conquistare nuovi lettori”.

“Dragon Ball Super” riprende la saga dei Saiyan esattamente da dove si era interrotta e la arricchisce di nuove avventure. Dopo la grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, infatti, una nuova minaccia incombe sul mondo. Il signore della distruzione Lord Beerus, coadiuvato dal suo maestro Whis, si risveglia e si mette alla ricerca di Super Saiyan God, un guerriero potentissimo che ha visto in sogno. L’anime di “Dragon Ball Super” è stato trasmesso su Italia1 tra dicembre 2016 e gennaio 2017, facendo registrare ascolti record: ha raggiunto uno share del 10%, surclassando anche i Simpson. E a breve dovrebbe andare in onda la seconda stagione televisiva. In arrivo anche una grande campagna per il rilancio del brand “Dragon Ball”, con la produzione di gadget e prodotti in numerose categorie merceologiche, dal food all’abbigliamento, dal materiale scolastico alle figurine.