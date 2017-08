Arriva in edicola “Cocco Bill e il meglio di Jacovitti”

Comunicato Stampa

L’ESCLUSIVA COLLANA “COCCO BILL E IL MEGLIO DI JACOVITTI” ARRIVA IN EDICOLA!

Dal 18 AGOSTO Hachette Fascicoli lancia la collana di libri “COCCO BILL E IL MEGLIO DI JACOVITTI” disponibile in edicola e sul sito http://www.ilmegliodijacovitti.it

LA RACCOLTA UFFICIALE E COMPLETA DEDICATA AL GENIO DI JACOVITTI DA LEGGERE E COLLEZIONARE!

In occasione del 60esimo compleanno di COCCO BILL e per la prima volta in edicola in un’unica opera monografica, tutte le storie di COCCO BILL e il meglio della produzione di JACOVITTI in una collana di volumi da collezione.

Una lunga incursione in tutta la poderosa produzione fumettistica e non solo.

Quest’inedita raccolta di volumi illustrati ripercorre, con l’analisi autorevole di Luca Boschi, critico esperto, giornalista e fumettista italiano, tutte le storie a fumetti di COCCO BILL e, a completare la collana, i volumi e i titoli dedicati agli altri indimenticabili personaggi: “GIONNI PEPPE”, “TOM FICCANASO”, “JAK MANDOLINO”, “BABY TARALLO”, “LA SIGNORA CARLOMAGNO”, “POP CORN”, “I 3P”…

Una raccolta eccezionale sia dal punto di vista artistico che creativo, in un’edizione da collezione con contenuti extra.

In ogni volume le storie, i personaggi, lo stile di Jacovitti e un esclusivo redazionale e cura di Luca Boschi.

News e aggiornamenti per il lancio “COCCO BILL E IL MEGLIO DI JACOVITTI” sono disponibili sul sito http://www.ilmegliodijacovitti.it

Cocco Bill e il meglio di Jacovitti è in edicola dal 18 agosto con la prima uscita al prezzo di lancio di 1,00€ oppure è disponibile on-line sul sito http://www.ilmegliodijacovitti.it con l’offerta speciale di 3 libri a soli 3,99€!

IL SITO INTERNET http://www.ilmegliodijacovitti.it

Hachette ha realizzato uno specifico minisito responsive adatto alla navigazione sui diversi devices con tutte le informazioni sulla collana e nella sezione video lo spot televisivo.

PIANO OPERA

Data di lancio: 18 agosto 2017

Numero uscite: 45

Periodicità: settimanale

Hachette Fascicoli S.r.l.

Hachette Fascicoli è la filiale italiana di Hachette Livre specializzata nella pubblicazione di opere collezionabili per il canale edicola e abbonamento con un fatturato nel 2015 di oltre 33 milioni di euro. Dal 1999 Hachette ha pubblicato in Italia oltre 200 opere collezionabili nei diversi segmenti di mercato: collezionismo, modellismo, collane di libri, hobby femminili, collane di DVD.