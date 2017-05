Un arcobaleno electropop: “Madonna” di Hop! Edizioni

Comunicato stampa

MADONNA

Sylvia K.

IO SONO L’ARTE

Mi sono fatta il culo per anni, mi sono sudata tutto quello che ho,

ho lavorato sodo e a lungo, così quando ce l’ho fatta

ho pensato di essermelo meritato.

Ho sempre saputo che sarebbe successo.

Madonna

La regina del pop mondiale è la protagonista di un picture book realizzato da Sylvia K. che ne ripercorre per tappe la biografia in immagini colorate e fantasiose.

Le prime tavole sono dedicate all’infanzia, all’episodio fondamentale della morte della madre, al rapporto con la religione e ai primi passi nel mondo della danza alternativa nei locali underground di Detroit fino al trasferimento a New York.

Le tavole centrali raccontano la faticosa ascesa di Madonna, la tenacia e la perseveranza con cui persegue i propri obiettivi fino al raggiungimento della fama mondiale, anche attraverso la collaborazione con MTV – in video e performance memorabili – e grazie alla costruzione di un nuovo modo di intendere i concerti come show e narrazioni.

Non mancano le difficoltà per farsi accettare dal mondo discografico “serio”, le operazioni arrischiate – come il libro “Sex” – che le alienano temporaneamente il consenso di pubblico e stampa, la fase spirituale, per arrivare agli ultimi successi.

Camaleontica, sempre all’avanguardia, rigorosa professionista, Madonna ha compiuto svolte straordinarie tanto nella sua carriera quanto nella cultura musicale pop, a colpi di intuizioni e rischi calcolati.

Sylvia K

Disegna semplicemente perché non potrebbe non farlo. Ritratti, illustrazioni, video animati, fumetti, gif, stencil… non pone limite alla sua arte, basta che la risoluzione sia almeno 300 dpi.

Realizza i suoi lavori con linee essenziali a china poi digitalizzate, mescola colori accesi e sfumature tenui per creare contrasti e trasmettere un lieve senso di malinconico straniamento.

Lo schermo è la sua tela bianca, l’arcobaleno il suo colore preferito.

Rivendica la bidimensionalità della BD francofona e nei suoi disegni ri-utilizza sfondi vintage e texture psichedeliche per dare movimento. È influenzata dalla pop art, dal surrealismo e dall’espressionismo viennese, ma anche dalla letteratura vittoriana, dal neorealismo francese, dai cartoni americani e dalle polpette al sugo. Ha una predilezione per ciò che rima con beer, come queer e Amanda Lear.

Abbiamo parlato di:

Titolo: Madonna

Autore: Sylvia K

editore: Hop!

Collana: Per aspera ad astra

Pagine: 88 a colori

Prezzo: 18 euro

Uscita: anteprima 18 maggio

ISBN: 978-88-97698-25-8

Età: all ages, consigliato dai 12 anni