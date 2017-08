Archie Comics lancia The Mighty Crusaders, nuovo team di supereroi

Archie Comics ha annunciato il lancio della sua nuova collana supereroistica, Mighty Crusaders, il cui debutto è atteso per il prossimo dicembre.

La collana ripropone un vecchio titolo creato dal co-creatore di Superman Jerry Siegel nel 1965 e segue il revival di alcuni supereroi targati Archie quali Black Hood e Hangman. Il team era stato già protagonista di un reboot nel 2012 con New Crusaders.

Volevamo creare un fumetto accessibile, non impantanato in un milione di crossover e parte di una storia più grande – ha dichiarato Jon Goldwater, CEO della casa editrice – per questo abbiamo scelto lo sceneggiatore Ian Flynn, che ha fatto un meraviglioso lavoro per noi e ha una storia sui Crusaders. Per i disegni, abbiamo Kelsey Shannon, che ha fatto un lavoro molto bello sulla collana di Josie and The Pussycats recentemente e ha uno stile veramente chiaro, moderno e accogliente.