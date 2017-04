Gli appuntamenti della quarta giornata del Napoli Comicon 2017

Comunicato Stampa

GIORNO #4 A NAPOLI COMICON: ARRIVANO DANIEL PENNAC, MAURIZIO DE GIOVANNI E

RACHEL KELLER

Tra gli eventi principali del 1 maggio: l’anteprima nazionale di King Arthur: il potere della spada, The Flash/Supergirl e la parata di Wonder Woman

Una nuova giornata di grandi eventi è prevista per l’ultimo giorno di festival, lunedì 1 maggio, a Napoli COMICON. Il pubblico potrà scegliere tra i tanti appuntamenti di un programma ricco di anteprime, eventi e ospiti come Daniel Pennac e Florence Cestac, lo scrittore Maurizio De Giovanni e Rachel Keller, protagonista di Legion!

Di seguito l’agenda degli appuntamenti principali della giornata:

11:00 – 12:00 – Incontro con Daniel Pennac e Florence Cestac – In occasione della prima nazionale al Teatro Bellini di Un Amore Esemplare, spettacolo tratto dall’omonimo fumetto scritto da Pennac e disegnato da Cestac, i due autori incontrano il pubblico di Napoli COMICON per raccontare la loro esperienza tra fumetto e teatro.

11:00 – 12:00 – Ricordando il ’77: un confronto aperto con il fumetto di ieri e il fumetto di oggi con gli interventi di Tanino Liberatore e Marina Comandini.

11:30 – Wonder Woman e le amazzoni: una cosplayer di Wonder Woman e una dozzina di Amazzoni a cavallo percorreranno le vie della fiera per celebrare la proiezione di alcune scene del film Wonder Woman in anteprima assoluta, facendo idealmente partire il countdown ad un mese dall’uscita nelle sale prevista per il 1° giugno.

11:00 – 12:00 – Intervista alla celebre cosplayer turca Anzu Jaamu, modera DJ Shiru.

12:00 – 13:00 – Incontro col Magister 2017 Roberto Recchioni. Definito la rockstar del fumetto italiano, la sua carriera lo vede sceneggiatore e soggettista per il fumetto e il cinema, illustratore, critico e personalità web! Per l’occasione verrà presentato anche il volume COMICON Edizioni Roberto Recchioni. Un Asso nella Rete, a lui dedicato.

12:00 – 13:00 – Conversazioni con Max – Incontro con MAX, aka Francesc Capdevila, protagonista di un progetto finanziato dall’Istituto di cultura e lingua delle Isole Baleari, in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli e l’Università degli Studi l’Orientale.

13:00 – 15:00 – King Arthur: il Potere della Spada – Anteprima nazionale del film di Guy Ritchie, in versione originale con sottotitoli in italiano.

15:00 – 16:00 – Rachel Keller incontra il pubblico di Comicon: proiezione di Legion con contenuti inediti. A seguire l’attrice firmerà gli autografi nel punto dedicato in fiera.

15:00 – 16:00 – Maurizio De Giovanni presenta Il Commissario Ricciardi a Fumetti, serie tratta dai celebri romanzi dell’autore edita da Sergio Bonelli Editore e realizzata in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, in uscita il prossimo autunno.

17:00-18:30 – Proiezione in anteprima nazionale dell’episodio crossover The Flash – Supergirl e di un nuovo episodio di Supergirl.

Non mancano infine gli incontri con gli autori italiani e internazionali, sfide sul Ring e tantissime avventure nei diversi padiglioni di Napoli Comicon che anche l’ultimo giorno della XIX edizione saluterà il suo pubblico con un programma imperdibile. Per maggiori dettagli e info vai al programma su www.comicon.it.