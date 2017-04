Anteprima: La profezia dell’armadillo Artist Edition. Leggi le prime pagine

In libreria dal 13 aprile 2017, la prima e più celebre storia lunga di Zerocalcare, La profezia dell’armadillo, nella nuova Artist Edition: in grande formato cartonato, nella versione originale in bianco e nero retinato, arricchita di una storia inedita a colori.

Cinque anni e centomila copie dopo il debutto in libreria, torna in una nuova edizione il più classico dei titoli di Zerocalcare: il primo, il libro più amato del suo autore, che contiene la prima apparizione dell’armadillo e di una miriade di personaggi ormai entrati a fare parte della cultura pop italiana.

BAO lo propone nella nuova Artist Edition, in formato più grande (lo stesso di Kobane Calling), con la storia principale in bianco e nero, e una nuova storia introduttiva di dodici pagine, per fare il punto sul tempo che è passato.