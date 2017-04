Anteprima: Come parlare alle ragazze alle feste. Leggi le prime pagine

COME PARLARE ALLE RAGAZZE ALLE FESTE: Dal racconto, vincitore del Locus Award, di Neil Gaiman – uno dei più acclamati scrittori del nostro tempo – i fratelli Fábio Moon e Gabriel Bá hanno illustrato questo adattamento a inchiostro e acquerelli che dona una nuova vita, in forma di graphic novel, a questa storia tenera e surreale.

BAO Publishing presenta il nuovo lavoro degli artisti brasiliani Fábio Moon e Gabriel Bá: l’adattamento a fumetti del racconto poetico, delicato e surreale dell’amatissimo scrittore Neil Gaiman: “Come parlare alle ragazze alle feste”.

Un’aliena in giro per la galassia si separa dal proprio gruppo di compagni di viaggio e incontra due individui provenienti dal luogo più pericoloso dell’universo: il sobborgo londinese di Croydon. Un adattamento sognante e perfetto, del racconto di Neil Gaiman, questo di Fábio Moon e Gabriel Bá che ha riscosso un immenso successo negli Stati Uniti.

La storia di una sera, una festa, il germe di un amore e delle sue imprevedibili conseguenze sta ora diventando anche un film, ma in questo volumetto davvero prezioso – reso ancora più unico dalla sezione inedita in America di bozzetti e studi di atmosfere che i due gemelli brasiliani hanno reso disponibili per questa edizione

Come parlare alle ragazze alle feste è disponibile in libreria dal 20 aprile 2017