Anteprima: Orfani: Sam #1 – Nemesi. Le prime 13 pagine.

Giunge alla sesta e ultima stagione ORFANI, la prima serie a fumetti a colori targata Sergio Bonelli Editore, creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari. ORFANI: Sam, questo il titolo della stagione conclusiva, arriverà in edicola e in fumetteria il 15 aprile con il primo numero e sarà presentata a Napoli COMICON – Salone Internazionale del Fumetto (28 aprile – 1 maggio) con un’edizione variant con copertina di Lorenzo LRNZ Ceccotti.

ORFANI ha debuttato in edicola nell’ottobre 2013 per poi essere seguita da ORFANI: Ringo (2014), ORFANI: Nuovo Mondo (2015), ORFANI: Juric (2016) e ORFANI: Terra (2017). Partita dall’edicola, la serie è sbarcata prima in libreria con le edizioni di pregio targate Bao Publishing, poi in tv con il motion comic andato in onda su Rai 4 nel 2014, di nuovo in edicola con ORFANI: Le origini, allegato settimanale del Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, e infine in fumetteria. E’ la prima serie Sergio Bonelli Editore ad arrivare contemporaneamente in edicola e nelle librerie specializzate e una di quelle che più velocemente ha raggiunto i mercati internazionali di Francia, Germania, Spagna, Croazia, Turchia e Serbia.

ORFANI: Sam sarà composta da dodici albi a colori con le copertine di Carmine Di Giandomenico.

In esclusiva per Lo Spazio Bianco ecco le prime 13 pagine di Orfani: Sam #1 – Nemesi

Orfani: Sam #1 – Nemesi

uscita 15/04/2017

Soggetto: Roberto Recchioni, Michele Monteleone

Sceneggiatura: Roberto Recchioni, Michele Monteleone

Disegni: Carmine Di Giandomenico

Copertina: Carmine Di Giandomenico

Colori: Alessia Pastorello

La storia finora: I ribelli, occupano la Luna Rossa e hanno il controllo delle risorse energetiche, il governo, rappresentato dal potere politico e militare, guida i destini della colonia. Solo un punto unisce le due fazioni in lotta: la ricerca di quello che è diventato il primo elemento della mitologia di Nuovo Mondo, i figli scomparsi della Juric, la donna che ha salvato il mondo. Ma Sam, l’ex orfana conosciuta come “la Mocciosa” e poi diventata il cyborg assassino della squadra dei Corvi, non è disposta a lasciare che nessuno metta le mani sui bambini.

Intanto è passato del tempo dalla morte della Presidentessa Juric, la Luna di Nuovo Mondo è ora sotto scacco dei terroristi guidati da Cesar che controllano le scorte energetiche dal satellite. Ma il governatore Garland e il generale Petrov hanno un piano per avere la meglio sui ribelli.

