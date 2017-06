Anteprima di Joyride Vol #1 (ReNoir Comics)

ReNoir Comics pubblica Joyride la serie per ragazzi scritta da Jackson Lanzing e Colin Kelly (Batman And Robin Eternal, Grayson) e disegnata da Marcus To (Nightwing, New Avengers). Il volume raccoglie i primi quattro episodi pubblicati negli Stati Uniti da Boom! Studios.

Joyride racconta il viaggio di tre ragazzi, Uma, Dewydd e Catrin nello spazio sconfinato, in fuga da una Terra opprimente e militarizzata su un’astronave rubata, tra stazioni commerciali popolate da razze aliene e pianeti killer. Ognuno dei tre ha un passato ingombrante e il desiderio di lasciarselo alle spalle per assaporare finalmente la libertà.

Una lettera d’amore ribelle al genere fantascientifico, che racconta quello che succede quando niente si mette tra un gruppo di adolescenti e la loro libertà tra le stelle. Un fumetto punk-rock e spensierato come la sua protagonista, ricco di gioia di vivere e di avventura, in cui Uma e i suoi compagni scopriranno che quello che conta davvero nello spazio profondo è l’amicizia.

Joyride vol #1 sarà disponibile in libreria e fumetteria a partire da oggi 15 giugno 2017.

Abbiamo parlato di:

Joyride vol #1

Jackson Lanzing & Collin Kelly, Marcus To, Irma Kniivila

ReNoir Comics, 2017

112 pagine, brossurato, a colori – 14,90 €