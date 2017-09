Anteprima: Gangster Vol.1 (AA.VV)

Dopo aver affrontato l’horror con Mostri e la fantascienza con Alieni, BUGS Comics, la casa editrice romana guidata da Gianmarco Fumasoli e Paolo Altibrandi, approda a qualcosa di completamente nuovo e controcorrente.

GANGSTER rappresenta sia l’approccio della BUGS a un genere difficile da raccontare senza cadere in classici luoghi comuni, sia il passaggio a un tipo di fumetto più realistico, dove spariscono i classici appigli del fantastico e ogni storia deve avere un modo del tutto specifico di raccontare.

Gangster Vol. 1 sarà presentato a Lucca 2017 con la cover regular di Pierluigi Minotti, una black cover e un variant di Francesco Dossena, queste ultime due a tiratura limitata e numerata, Gangster vede al lavoro l’ormai rodata squadra della BUGS, assieme a nuovi autori entrati a far parte del gruppo sempre più numeroso.

Le storie sono scritte dallo stesso Fumasoli, Marco Scali, Massimiliano Filadoro, Andrea Guglielmino, Luca Ruocco e Alissa Barone per i disegni di Alessio Maruccia, Fernando Proietti, Umberto Giampà, Letizia Cadonici, David Ferracci, Francesco Prenzy Chiappara, Pierluigi Minotti, Giorgio Spalletta e Mattia Iacono.

“Gangster vive negli anni ’30, tra New York, Chicago e Cleveland e muovendosi tra il proibizionismo, la grande depressione e Al Capone, vuole essere la conferma di come la BUGS voglia rapportarsi con i suoi lettori, non per cosa racconta ma per come lo racconta”. G.Fumasoli