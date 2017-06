Anteprima di Don Camillo a fumetti Vol #13

Comunicato Stampa

Arriva in libreria e fumetteria Don Camillo a fumetti – Volume 13: La fanciulla dai capelli rossi

ReNoir Comics presenta il nuovo volume della serie dedicata a Don Camillo, che propone la versione a fumetti in ordine cronologico di tutti i racconti di Giovannino Guareschi, realizzata sotto l’attenta supervisione degli eredi dello scrittore emiliano.

In questo tredicesimo volume, oltre a sette storie ambientate nel Mondo Piccolo di Don Camillo e Peppone, esordiscono le versioni a fumetti (a colori) dei racconti del Corrierino delle Famiglie, con protagonisti Guareschi stesso e i membri della sua famiglia.

La fanciulla dai capelli rossi che dà il titolo al volume è la proprietaria, insieme al marito, di un baraccone da tiro a segno che arriva a sconvolgere la quiete del paese di Don Camillo. È uno dei tanti personaggi che Giovannino Guareschi, grande narratore e inventore di caratteri, crea per un racconto solo e non utilizzerà mai più. La stessa sorte che tocca al bovaro Pio, alla vecchia del Borghetto, ad Abbondanza e Carestia, protagonisti/comparse di cui il lettore si innamora perdutamente in poche pagine.

Le sette storie tratte dai racconti del Mondo Piccolo e presentate a fumetti in questo volume sono state pubblicate sulla rivista Candido nel 1950. I temi sono quelli tipici della poetica di Guareschi: l’opposizione tra Don Camillo e Peppone e i mondi contrapposti che rappresentano, la satira nei confronti degli apparati e della modernità, l’umorismo con cui l’autore intreccia le vicende a volte surreali dei suoi personaggi.

Il racconto che chiude il libro è un ottimo esempio dell’umorismo di Guareschi sulla vita quotidiana. Primo racconto dell’amatissimo ciclo narrativo denominato Corrierino delle Famiglie, ha per protagonisti i suoi due figli Alberto e Carlotta, intenti a spartirsi l’eredità dei genitori ancora in vita. Questo folgorante episodio utilizza un’imprevedibile nota di colore in aggiunta alla mezzatinta.

Il team creativo è composto da veterani della serie, i disegnatori Francesco Bisaro, Alberto Locatelli, Werner Maresta e Federico Nardo, e il copertinista Ennio Bufi.

I testi sono di Davide Barzi, curatore della serie per la quale è stato recentemente insignito del Premio Mondo Piccolo – Edizione 2017 da parte del Gruppo Amici di Giovannino Guareschi.

Ecco a voi un’anteprima del volume

Don Camillo a fumetti. Volume 13: La fanciulla dai capelli rossi

Davide Barzi, Francesco Bisaro, Alberto Locatelli, Werner Maresta, Federico Nardo, Ennio Bufi (copertina)

ReNoir Comics, 2017

112 pagine, brossurato, bianco e nero e colore – 12,90 €

ISBN: 9788865671788