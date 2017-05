Anteprima: Darwin – stagione 2 (Gualtieri, Moroni, Butticè)

Ogni volta che un’idea si fa carta, mi rimane addosso una strana sensazione, a metà tra euforia e smarrimento. Per fortuna, su Darwin non c’è spazio per le sensazioni. La lotta per la sopravvivenza è il dominio della sintesi. – Giulio Antonio Gualtieri

Tornano le Season de Uno Studio in rosso. In questo caso ci occupiamo della seconda stagione di Darwin che sarà disponibile all’ARFestival, allo stand ForbiddenPlanet Roma, in due diverse modalità. Ci sarà il seguito e la conclusione dell’avventura iniziata con il primo volume, nella stessa identica confezione (80 pagine a colori al prezzo di 10 euro). E solo per l’occasione, una ristampa comprensiva di tutte le 160 pagine, la Darwin Forbidden Edition, che troverete SOLO allo stand e poi da Forbidden Planet, al costo di 15 euro in poche esclusive copie.

Darwin – Stagione 2 è scritto da Giulio Antonio Gualtieri Disegnato da Alessio Moroni con l’aiuto di Federico Butticè per gli sfondi e colorato da Valeria Caly Panzironi Le cover sono affidate a Simone Di Meo in tandem con Luca Zavattini mentre grafica e lettering sono Maria Letizia Mirabella

In esclusiva per Lo Spazio Bianco ecco le prime dieci pagine di Darwin – Stagione 2

Darwin – Season 2

Continua…